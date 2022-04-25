القوى العاملة: تعيين 88 منهم 4 «قادرون باختلاف» بمطروح

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 88 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 4 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 358 طالب عمل.

وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر مارس الماضي- أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 101 منشأة ، والقيام بـ 18 حملة تفتيشية، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 25 محضراً سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن عقد 3 ندوات توعية، ومنح 33 رخصة.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 199 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ83 عاملاً من المسجلين بالمديرية، و6000 جنيه رعاية صحية لـ 3 عمال، فضلاً عن صرف 218 ألفاً و580 جنيه لاستخراج وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 3643 عاملاً مسجلاً تغطى حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي.

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت باستخراج 305 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال التفتيش العمالي قامت بالتفتيش على 285 منشأة، وأسفر عن تحرير 25 محضراً لمنشآت مخالفة، وبحث شكوتين، وعمل 4 زيارات عمالية.

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بالانتهاء من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بواحة سيوة على مهنة التفصيل والحياكة، ومهنة التطريز بالتعاون مع شركة قدرة للتنمية البشرية يستفيد منها 20 متدربة.