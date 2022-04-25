الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع: التوقعات الإيجابية حول أداء رئيس كوريا الجنوبية المنتخب تبلغ 49.8%

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

أظهر استطلاع اليوم الإثنين أن التوقعات الإيجابية حول أداء رئيس كوريا الجنوبية ، المنتخب يون سيوك-يول انخفضت بشكل طفيف إلى أقل من 50%.

وفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة ريال متر على 2,527 بالغا من 18 إلى 22 أبريل، قال 49.8% إنهم يرون أن يون سيؤدي أداء جيدا في إدارة شؤون الدولة. بالمقارنة مع الاستطلاع السابق، انخفضت التوقعات الإيجابية بمقدار 1.2 نقطة مئوية.

وظلت التوقعات السلبية دون تغيير عند 44.8%.

وكانت الفجوة بين التوقعات الإيجابية والسلبية خارج نطاق هامش الخطأ. وبلغ هامش الخطأ للاستطلاع زائد أو ناقص 1.9 نقطة مئوية عند مستوى ثقة 95%.

وحسب الأحزاب السياسية، ارتفعت نسبة تأييد حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي الذي ينتمي إليه يون، بمقدار 4.7 نقطة مئوية إلى 46.6%، وزادت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 39.1%.

وبلغت نسبة تأييد حزب العدالة 3.2%.

وفيما يتعلق بأداء الرئيس مون جيه-إن في إدارة شؤون الدولة، أبدى 42.1% من المجيبين آرائهم الإيجابية، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن الاستطلاع السابق.

وانخفضت الآراء السلبية بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 53.6%.

 وعلى صعيد آخر، انخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إلى أقل من 40 ألف إصابة لأول مرة في 76 يوما وسط تباطؤ موجة أوميكرون.

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 34,370 إصابة جديدة بما فيها 31 إصابة وافدة من الخارج خلال الساعات الـ24 الماضية مما رفع حصيلة الإصابات إلى 16,929,564 إصابة.

وانخفضت حالات الإصابة بكورونا بمقدار 30,355 إصابة بالمقارنة مع 64,725 إصابة مسجلة في اليوم السابق، لتظل أقل من 100 ألف إصابة لليوم الخامس على التوالي منذ يوم 21 من الشهر الجاري.

وسجلت البلاد 110 حالات وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22,243 وفاة ووصلت نسبة الوفيات إلى 0.13%.

وانخفض عدد مرضى كورونا من أصحاب الحالات الخطيرة بمقدار 58 مريضا عن اليوم السابق إلى 668 مريضا، ليعود لأول مرة إلى أقل من 700 مريض في 57 يوما.

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