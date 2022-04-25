الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شرطة باريس تطلق النار على سيارة وتقتل اثنين من ركابها

شرطة باريس
شرطة باريس

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن رجال الشرطة في باريس فتحوا النار على سيارة رفض سائقها الامتثال والتوقف لتفتيشها، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث من ركابها.

 

ووقع الحادث في ساعة متأخرة من يوم الأحد في منطقة بونت نوف بالعاصمة الفرنسية، حيث أسفر إطلاق النار على السيارة التي كانت تقل ثلاثة أشخاص عن مقتل اثنين وإصابة ثالث بجروح في يده.

 

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك" في باريس باندلاع مواجهات بين متظاهرين والشرطة الفرنسية في باريس وإطلاق الغاز المسيل للدموع بعد إعلان فوز ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأحد.

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