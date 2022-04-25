حلقة كاملة لمناقشة «الاختيار 3» على راديو ليبيا

كشف الإعلامي الليبي محمد الباوندي، مذيع راديو ليبيا، تقديمه حلقة كاملة على راديو ليبيا لمناقشة مسلسل "الاختيار ٣".

وأكد "الباوندي"، في تصريحاته الصحفية، أن مسلسل "الاختيار ٣" هو أهم مسلسل عربي يوثق ملف مكافحة الإرهاب ليس في مصر فقط بل في العالم العربي بأسره.

وأشار إلى تحقيق مسلسل "الاختيار ٣" نجاحًا كبيرًا في ليبيا، وكان على رأس المسلسلات التلفزيونية التي يشاهدها الليبيون في رمضان، وخاصة بعد الشعبية الكبيرة التي اكتسبها المسلسل في ليبيا منذ موسمه الأول والذي ظهر فيه هشام عشماوي الإرهابي الخطير الذي نجح الجيش الليبي في القبض عليه وتسليمه لمصر لمحاكمته، ثم إعدامه كجزء من التعاون الكبير المشترك بين مصر وليبيا في مجال مكافحة الإرهاب.

وحقق العمل حاله نجاحًا كبيرًا للغاية منذ انطلاق عرضه في شهر رمضان الجاري على أكثر من قناة فضائية.

ويشارك في بطوله المسلسل العديد من النجوم، ومنهم كلا من:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة (الاختيار 3) على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء