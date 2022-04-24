مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى فى قنا

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين إثر حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، بالطريق الصحراوي في مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ملاكي، بالطريق الصحراوي، بالقرب من قرية أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، فيما أصيب 2 آخرين، وتم نقل الجثث لمستشفى البلينا المركزى، ونقل المصابين لمستشفى أبوتشت، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.