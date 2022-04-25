آخرهم ماكرون.. هؤلاء فازوا برئاسة فرنسا ولايتين متتاليتين

فاز إيمانويل ماكرون، بولاية رئاسية ثانية في فرنسا، متفوقا على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، بعد أن تصدر نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 55-58% من الأصوات.

ويعد ماكرون رابع رئيس فرنسي يفوز بولايتين متتالتين، محققا انتصارًا تاريخيا، رغم الأزمات التي مر بها في ولايته الأولى منذ مايو 2017 وحتى 2022.

وترصد «الدستور» رؤساء فرنسا الذين حكموا البلاد لولايتين متتالين:

شارل ديجول

نجح في حكم فرنسا في الولاية الأولى منذ عام 1958 وحتى عام 1965، والولاية الثانية منذ عام 1965 وحتى عام 1969.

ولد شارل ديجول عام 1890 وتوفي عام 1970، وهو قائد عسكري وسياسي بارز استطاع إنقاذ بلاده في الحرب العالمية الثانية. وترأس حكومة فرنسا الحرة في لندن مع سقوط بلاده في بد ألمانيا النازية.

وفي 1943 ترأس اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني، والتي عرفت لاحقا بالحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية.

ومع انتهاء الحرب اجريت الانتخابات الرئاسية وفاز بالرئاسة ليكون أول رئيس للجمهورية الخامسة، إلا أن ولايته الثانية شهدت تظاهرات ضده عام 1968، وأجرى استفتاء حول تطبيق المزيد من اللامركزية في فرنسا بناء على مطالب المتظاهرين، إلا أنه تعهد قبل إجراء الاستفتاء بالتنحي عن منصبه في حال لم توافق نسبة كبيرة من الفرنسيين على تطبيق اللامركزية، لكن حققت الموافقة على تطبيق اللامركزية نسبة أقل قليلا من النسبة التي حددها سلفا، ليضطر إلى التنحي في أبريل 1969 قبل انتهاء ولايته الثانية.

فرانسو ميتران

كانت ولايته الأولى منذ عام 1981 وحتى عام 1988، أما ولايته الثانية كانت منذ عام 1988 وحتى 1995.

ولد فرنسوا ميتران عام 1916 وتوفي عام 1996، وكان ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي حيث شغل منصب أمينه العام.

وبعد هزيمة فرنسا في بداية الحرب العالمية الثانية سجن في معتقل ألماني، لكنه هرب منه في ديسمبر 1941، ثم انضم لاحقا للمقاومة عام 1943، وتدرج لاحقا في المناصب السياسية حتى وصل لقيادة البلاد.

جاك شيراك

شيراك هو ثالث رئيس فرنسي يفوز بولايتين متتالي، الأولى منذ عام 1995 وحتى عام 2002، فيما بدأت ولايته الثانية منذ عام 2002 وحتى 2007.

ولد في نوفمبر 1932 وتوفي في سبتمبر 2019، كان ينتمي لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، وسبق له شغل عدة مناصب سياسية قبل توليه الرئاسة فقد كان عمدة العاصمة باريس طوال 18 عاماً من 1977 إلى 1995، كما تولى رئاسة الوزراء في الفترة من مايو 1974 إلى أغسطس 1976، ومن مارس 1986 إلى مايو 1988.

كما شغل مناصب كبيرة أخرى، من ضمنها وزير الزراعة ووزير الداخلية.

قاد شيراك تقليص فترة الرئاسة من 7 سنوات إلى 5 سنوات من خلال استفتاء جرى في عام 2000، لكن في عام 2011، اتهمه القضاء بتحويل المال العام واستغلال الثقة العامة، وحكم عليه بالسجن مدة عامين مع وقف التنفيذ.

إيمانويل ماكرون

أصغر رؤساء فرنسا سنًا، حيث فاز برئاسة البلاد منذ 14 مايو 2017 وحتى مايو 2022، واليوم فاز بولاية ثانية ستنتهي في عام 2027.

ولد ماكرون في أميان، في ديسمبر 1977، ودرس الفلسفة في جامعة غرب باريس نانتير لاديفونس، وحصل على درجة الماجيستير في الشؤون العامّة ثم تخرّج من المدرسة الوطنية للإدارة عام 2004.

وعمل بالقطاع المصرفي بشكل كبير وشغل عدة مناصب حكومية، وفي عام 2012 عيّن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ماكرون نائبًا للأمين العام لرئاسة الجمهورية الفرنسية، ثم أصبح وزيرًا للاقتصاد والصناعة والشؤون الرقميّة في أغسطس 2014، وفي عام 2016 شكل حزب "إلى الأمام" ضمن تيار الوسط ونجح في الفوز بالرئاسة عام 2017، وحصد العديد من المقاعد في البرلمان.