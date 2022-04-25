الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طبق سحور رمضان 2022.. طريقة عمل اللبنة السورى بالخطوات

طريقة عمل اللبنه
طريقة عمل اللبنه السوري بالخطوات

تعتبر وجبة السحور من الوجبات الهامة والضرورية خلال شهر رمضان، فهي التي تساعد الجسم للحصول على الطاقة للقدرة على صيام أكثر من 14 ساعة يوميًا.

وتعد "اللبنة السورية" من أشهر الأكلات التي تنتشر في الكثير من البلدان العربية، ويمكن أن تتضمنها وجبة السحور، لذا نقدم طريقة تحضيرها في المنزل بسهولة وبخطوات معدودة.

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مكونات اللبنة السورية

لتر من اللبن كامل الدسم. 

زيت زيتون. 

ملعقتان صغيرتان من الملح.

طريقة تحضير اللبنة السورية في المنزل

تتمثل الخطوة الأولى في وضع اللبن في وعاء، ويضاف إليه الملح، ويقلب جيدًا حتى يذوب الملح، ويترك حتى يصبح كالجبن. 

يضاف إليه زيت الزيتون، ويقلب جيدًا، ثم يوضع في قماش ويوضع في مصفاة؛ ليتخلص من الماء، ويترك خارج الثلاجة لمدة 6 ساعات على الأقل، أو حتى يصبح قوامها متماسك. 

تخرج اللبنة من الكيس القماشي، وتشكل كرات صغيرة، وتوضع في صينية في الشمس لمدة ساعة، وبعد ذلك توضع كرات اللبنة في برطمأن جاف ونظيف، وتغطى بزيت الزيتون، ويحكم إغلاقها، تحفظ في مكأن جاف وبعيد عن أشعة الشمس، لحين التقديم.

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فوائد مذهلة للحليب في رمضان

يعتبر الحليب مصدرًا ممتازًا للعناصر الغذائية التي يعتمد عليها جسمك لامتصاص الكالسيوم بشكل صحيح، بما في ذلك فيتامين د وفيتامين ك والفوسفور والمغنيسيوم، فقد تؤدي إضافة الحليب ومنتجات الألبان إلى نظامك الغذائي إلى الوقاية من أمراض العظام مثل هشاشة العظام.

كما أن الحليب مكون متعدد الاستخدامات يمكن إضافته إلى نظامك الغذائي بعدة طرق، فجرب إضافته إلى العصائر أو القهوة أو دقيق الشوفان في الصباح.

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وعلى الرغم من أن الحليب قد يكون خيارًا جيدًا للبعض، إلا أن البعض الآخر لا يستطيع هضمه أو اختيار عدم تناوله، فكثير من الناس لا يستطيعون تحمل الحليب لأنهم غير قادرين على هضم اللاكتوز ، وهو سكر موجود في الحليب ومنتجات الألبان.

ومن المثير للاهتمام أن عدم تحمل اللاكتوز يؤثر على حوالي 65٪ من سكان العالم، لذا يختار البعض الآخر عدم استهلاك الحليب أو منتجات الألبان بسبب القيود الغذائية أو المخاوف الصحية أو لأسباب أخلاقية.

رمضان شهر رمضان في رمضان زيت الزيتون هشاشة العظام اشهر الاكلات طريقة عمل اللبنه السوري

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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