الكبير أوي 6 الحلقة 23| مش بيأكل غير موز وسوداني.. عترة يُحول الكبير إلى «شمبانزي»

بعد غياب 7 سنوات، واصل مسلسل الكبير أوي 6 جذب المشاهدين بسياق كوميدي متميز لينجح العمل في تصدر “التريند” عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، سواء بمواقف الأبطال وعائلة الكبير أوي، أو الضيوف الذين يحلون على المسلسل.

وخلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 6، حاول الكبير وزوجته مربوحة التخلص من العروسة الملعونة التي تشبه "أنابيل" و"تشاكي" أبطال سلسلة أفلام الرعب الشهيرة، وقررت مربوحة "رحمة أحمد" الاستعانة بالشيخ عماد وهو متخصص في فك الأعمال وطرد الأشباح.

وبدأت الحلقة 23 من المسلسل واصل الكبير محاولات التخلص من لعنة العروسة التي أرسلها حزلقوم وأهداها لـ “عترة”، وسخر الكبير من تحويل "عترة" إلى شخص مخيف، ليتحول إلى “قرد شمبانزي”.

وبدأ الحوار بسخط العترة للكبير قرد، قائلاً:" هو أنا عشان ساكت لكو، فاكرني عفريت هزق، لا أنا بقي هوريكوا الوش التاني، كبير روح وانت قرد ليظهر الكبير قرد مع الاحتفاظ بالشنب، لتعلق مربوحة:" الله دا بقي كيوت، ليعقب هجرس:" والنبي يا عم العفريت اسخطني يوني كورن، ليتابع الكبير:" عتقولوا ايه يا ولاد الصرمة".

وتتباع مربوحة:" معلش رجعه"، ليعقب العترة:" هيحترم نفسه، لترد:" ولو محترمش ابقي اسخطه زجاجة زيت، ليتابع:" العترة:" أن هرجعه مش طيبه مني عشان هو الوحيد إلا هعرف اتكلم معاه في البيت المتخلف كبير ارجع بسرعة"،وبعد أن رجع الكبير من السخط قرد ورجع الآثار لسه باقية معاه ومش بياكل غير موز بلدي وسوداني.