تعرف على موعد امتحان الثانوية العامة 2022

يبحث الطلاب وأولياء الأمور في كافة أرجاء الجمهورية عن موعد امتحان الثانوية العامة 2022، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن الخطة الزمنية لامتحانات الصف الثالث الثانوي 2022، حيث ارتفعت معدلات البحث عن موعد امتحان الثانوية العامة 2022 الذي بات مسار اهتمام الكثير من الطلاب.

وتستعرض "الدستور" من خلال ذلك التقرير موعد امتحان الثانوية العامة 2022 وضوابط دخول الامتحان.

موعد امتحان الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد امتحان الثانوية العامة 2022 تبدأ في يوم 20 من شهر يونيو المقبل من العام الجاري، وذلك حسب ما أعلنت عنه الخريطة الزمنية الجديدة التي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء الاستعداد لعقد امتحان الصف الثالث الثانوي، وذلك بعد ان انتهت مديريات التربية والتعليم من تسليم استمارات الثانوية للكنترولات بعد تجميعها، وحصر أعدادها النهائية وإخطار الوزارة بتلك الأعداد، عقب تسجيل طلاب المنازل أيضًا من تسجيل استمارة الامتحانات الخميس المقبل.

وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن أرقام الجلوس خلال شهر مايو المقبل من العام الجاري، وكذلك أعلنت الوزارة أن آخر موعد لتسليم استمارات طلاب المنازل هي يوم 7 أبريل الجاري.

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وزارة التربية والتعليم: تعديل موعد امتحان الثانوية العامة 2022 للطلاب المكفوفين

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تعديل جدول امتحان الصف الثالث الثانوي 2022 للطلاب المكفوفين، وذلك حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب ومراعاة لظروفهم.

وتبدأ امتحان الصف الثالث الثانوي للطلاب المكفوفين يوم الإثنين الموافق 20 يونيو 2022، وتستمر حتى الخميس 21 يوليو 2022.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتلعيم الفني، إن الامتحانات ستكون ورقية بنظام البابل شيت، والأسئلة اختيار من متعدد فقط، وسوف تصحح الامتحانات بالطريقة الإلكترونية دون تدخل بشري.

محظورات على الطلاب أثناء امتحان الصف الثالث الثانوي 2022