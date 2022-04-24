الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يعاين موقع حريق كشك بطريق المناشي

جريدة الدستور

يجري فريق من المعمل الجنائي معاينة موقع حريق شب داخل كشك بطريق المناشي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر لبيان سبب الحريق وتحديد قيمة الخسائر.

ونجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري "كشك" بطريق المناشي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل كشك تجاري بطريق المناشي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتيّ إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للمجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

فريق من المعمل الجنائي معاينة حريق كشك طريق المناشي منشأة القناطر

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