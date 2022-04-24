الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقبل الله منا ومنك.. موعد عيد الفطر المبارك 2022 في مصر

عيد الفطر
عيد الفطر

عيد الفطر المبارك 2022 هو عيد للمسلمين في اليوم الأول من شهر شوال، حيث يفطر فيه المسلمون احتفالا بإتمام عبادة الصيام في شهر رمضان المبارك.

ويعتبر عيد الفطر المبارك 2022 هو أحد عيدي المسلمين إضافة إلى عيد الأضحى المبارك ويأتي احتفالا بأيام الحج في العاشر من ذي الحجة.

أول احتفال بيوم عيد الفطر المبارك 2022

احتفل المسلمون بأول عيد الفطر المبارك 2022 في الإسلام في السنة الثانية للهجرة بعد صيام أول رمضان في تلك السنة.

ومن طقوس عيد الفطر 2022 القيام بإغناء الفقراء عن السؤال بدفع زكاة الفطر الواجبة على كل فرد مسلم لديه قوت يوم وليلة في ليلة العيد ويتم دفعها قبل اداء صلاة العيد. 

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وأول أعمال العيد تكون صلاة العيد في صباح العيد بعد شروق الشمس بثلث ساعة تقريبًا، ويلتقي المسلمون في العيد ويتبادلون التهاني ويزورون أهليهم وأقرباءهم وهذا ما يعرف بصلة الرحم، كما يزور المسلم أصدقاءه ويستقبل أصحابه وجيرانه، ويعطفون على الفقراء، وقد جرت العادة في كثير من البلدان الإسلامية بأن يأكل المسلمون الحلويات ويتبادلونها كالتمر أو كعك العيد المحشو بالتمر وغيرها حسب البلد وعاداته.

معايدة عيد الفطر 2022 في الاسلام

«كان أصحاب رسول اللَّه إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك» – فتح الباري، 2-446

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وجرت العادة في كثير من الدول العربية بالتهنئة بقول: عيدكم مبارك، أو كل عام وأنتم بخير أو من العائدين الفائزين.

موعد عيد الفطر المبارك 2022 في مصر

ويأتي العيد في هذا العام يوم الإثنين الموافق الثاني من شهر مايو 2022 وتعتمد إجازة العيد للقطاع الحكومي من يوم 28 أبريل وحتى 5 مايو إجازة مدفوعة الأجر، أما بالنسبة للقطاع الخاص يعتبر أول وثاني أيام العيد المبارك إجازة بأجر كامل للعاملين ، أما إجازة البنوك ستبدأ يوم 2 مايو المقبل لمدة 3 أيام حتى الأربعاء 4 مايو، ويعاود العمل يوم الخميس 5 مايو ثم العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي في مصر يومي الجمعة والسبت كالعادة.

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وائل لطفي

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