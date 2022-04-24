الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

في شم النسيم 2022.. قائمة أسعار الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة

فسيخ
فسيخ

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بيوم شم النسيم 2022، وبدأت الأسواق تمتلئ بكل ما يخص ذلك اليوم عن غيره مثل الأسماك المملحة بأنواعها المختلفة من فسيخ ورنجة وسردين وفي يوم شم النسيم يقوم المصريين بالخروج إلى المتنزهات والحدائق العامة للاستمتاع بالطبيعة وتفتح الأزهار ويتناولون الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ والسردين والتلوين على البيض وتنسيقه وتقديمه للأطفال بمختلف الأشكال وتناول الخضروات الورقية بمختلف أنواعها.

 قائمة أسعار الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة 2022

وتقدم "الدستور" في التقرير التالي أسعار الأسماك المملحة في الأسواق.

أسعار الرنجة لعام 2022

وصل سعر كيلو الرنجة  في السوبر ماركت إلى ما يتراوح بين 80 جنيه و 100 جنيه للكيلو حسب نوع الرنجة والشركة المنتجة لها.

ووصل سعر كيلو الرنجة المخلي إلى ما يتراوح بين 90 جنيه و 120 جنيه للكيلو حسب نوع الشركة المنتجة لها.

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أسعار الفسيخ لعام 2022

وصل سعر كيلو الفسيخ في محلات الفسخاني المختلفة إلى ما يتراوح بين 130 و140 جنيه للكيلو.

ووصل سعر كيلو الفسيخ المخلي  إلى ما تراوح بين 140 و 150 جنيه للكيلو.

ووصل سعر كيلو الفسيخ في المحلات والمجمعات من 130 للسوبر في المحلات، و120 في المجمعات الاستهلاكية، لكيلو الفسيخ، بينما سجل كيلو الرنجة نحو 34 جنيهاً، بينما سجل سعر كيلو السردين المملح نحو 18 جنيهاً.

ووصل سعر الفسيخ داخل السوبر ماركت ما بين 130 و 140 جنيها للفسيخ السوبر وهو أعلى درجة.

ووصل سعر كيلو الفسيخ المتوسط ما بين 100 و 110 جنيه للكيلو.

 ووصل سعر سمكة الفسيخ صغيرة الحجم ما بين   70 و 80 جنيه للكيلو.

أسعار السردين والملوحة لعام 2022

بلغ سعر كيلو السردين المخلل في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ نحو 60 جنيه للكيلو.

 ووصل سعر الملوحة الأسواني الى ما يتراوح ما بين 160 و 180 جنيه.

مصر الأسماك اسعار الاسماك اسعار الفسيخ اسعار الرنجة أسعار السردين والملوحة اسعار الفسيخ والرنجة شم النسيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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