صحة الإسكندرية: رفع حالة الاستعداد لأعياد شم النسيم والفطر بداية من اليوم

عقد الدكتور أيمن حليم، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عددا من الاجتماعات صباح اليوم السبت، مع قيادات الطب الوقائي والعلاجي بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ومديري عموم المناطق الطبية وإدارة برج العرب الصحية، لمناقشة استعدادات المديرية والمستشفيات والإدارات التابعة لها لفترة الاحتفالات بالأعياد.

توفير مضادات السموم ومضاعفة أعداد الأطقم الطبية

وصرح "حليم" عقب الاجتماعات، أنه تقرر رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمواجهة الحالات الطارئة بداية من اليوم السبت 23 أبريل ولمدة أسبوعين، تزامنا مع الاحتفالات بعيد القيامة المجيد وشم النسيم وعيد الفطر المبارك، وتكليف مديري العموم ومديري الإدارات بتكثيف المرور على الوحدات التابعة لهم، كما تقرر إلغاء إجازات أطباء الطوارئ والحميات، ومضاعفة أعداد أطقم الأطباء والتمريض النوباتجيين في كافة التخصصات مع التأكيد على توفير الأمصال ومضادات السموم وأكياس الدم بالمستشفيات.

سيارات إسعاف بجوار الشواطئ والحدائق

وأشار "حليم" إلى أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف على توفير سيارات إسعاف بنقاط تمركز بجوار الحدائق والشواطئ، كما سيتم تشغيل وحدات الإسعاف المنتشرة على طول شاطئ الإسكندرية، خاصة وأنه من المتوقع أن تستقبل الإسكندرية عدد كبير من الزوار من المحافظات الأخرى خلال الأعياد، كما تقوم غرفة طوارئ بالمديرية بالعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات ورصد أي حالات أو حوادث طارئة والتعامل معها على وجه السرعة، كما تقوم إدارة الأمراض المتوطنة وصحة البيئة بالتنسيق مع الأحياء برش المنتزهات والحدائق ضد البعوض والذباب والتأكد من نظافتها.

مراقبة الأغذية والأسماك المملحة

وعلى صعيد آخر قال وكيل وزارة الصحة، إنه تم تكليف إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بتكثيف التفتيش على محلات بيع الأغذية أيام السبت والأحد والإثنين من الأسبوع الجاري خاصة محلات بيع الأسماك الطازجة والمملحة والباعة الجائلين وأخذ عينات من الفسيخ والسردين والرنجة والأسماك الطازجة والأطعمة المطهوة والطازجة لفحصها وضبط أى أغذية مشكوك فيها وإعدام ما يظهر عدم صلاحيته تحت إشراف مديري عموم المناطق الطبية.

وأشار إلى أنه تم أيضا التنبيه على ضرورة التواصل المستمر بين بين المستشفيات من جهة والمناطق الطبية وإدارة برج العرب الصحية من جهة أخرى والإبلاغ فورا عن أي حالات مصابة أو مشتبه فيها خاصة التسمم الممبارى والالتهاب الكبدي.