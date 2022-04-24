الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

غدا.. البابا تواضروس يقضي شم النسيم بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الإثنين، قداس عيد شم النسيم ، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ويشارك البابا تواضروس الرهبان جلسة روحية عقب انتهاء صلوات القداس، إلى جانب مشاركته  الأغاني السنوية مع رهبان دير الأنبا بيشوي احتفالاً بهذه المناسبة.

كما يلتقي البابا تواضروس الأقباط عبر تقنية البث المباشر لتقديم التهنئة لهم، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، وشم النسيم واحتفالات عيد الربيع.

واعتذر البابا تواضروس الثاني عن استقبال المهنئين بالمقر البابوي خلال يوم عيد القيامة المجيد، كعادته السنوية؛ نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، أجواء شهر رمضان الكريم. واقتصر استقبال التهنئة بعيد القيامة المجيد، على استقبال المهنئين بالعيد، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ووضع مسافة بينه وبينه المهنئين لا تقل عن مترين، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة للوقاية من كورونا.

البابا تواضروس الثاني دير القديس الانبا بيشوي بوادي النطرون كعادته السنوية مشاركته الأغابي ا عيد القيامة المجيد شم النسيم عيد الربيع

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وائل لطفي

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