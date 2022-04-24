غدا.. البابا تواضروس يقضي شم النسيم بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الإثنين، قداس عيد شم النسيم ، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ويشارك البابا تواضروس الرهبان جلسة روحية عقب انتهاء صلوات القداس، إلى جانب مشاركته الأغاني السنوية مع رهبان دير الأنبا بيشوي احتفالاً بهذه المناسبة.

كما يلتقي البابا تواضروس الأقباط عبر تقنية البث المباشر لتقديم التهنئة لهم، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، وشم النسيم واحتفالات عيد الربيع.

واعتذر البابا تواضروس الثاني عن استقبال المهنئين بالمقر البابوي خلال يوم عيد القيامة المجيد، كعادته السنوية؛ نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، أجواء شهر رمضان الكريم. واقتصر استقبال التهنئة بعيد القيامة المجيد، على استقبال المهنئين بالعيد، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ووضع مسافة بينه وبينه المهنئين لا تقل عن مترين، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة للوقاية من كورونا.