وكيل التعليم بالوادي الجديد يبحث مع مديري الإدارات الاستعدادات لامتحانات آخر العام

عقد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، اجتماعا ومديري الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، والتعليم الثانوى بالمديرية، وبحضور مدير عام التعليم العام بالمديرية.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد والتجهيز لإجراء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى ووفقا للتوجيهات الوزارية والجداول المعلنة.

وأكد وكيل وزارة التربية والنعليم بالوادي الجديد، على تنفيذ برنامج تدريبى على استخدام أجهزة التابلت فى الامتحانات الإلكترونية للطلاب من منطلق الحرص على مصلحتهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة الطلاب المستهدفين بضرورة الالتزام بمواعيد التدريب يومى الثلاثاء والأربعاء 22_23 أبريل المقبل لتحقيق أكبر استفادة من التدريب لما له من دور هام فى سير أعمال الامتحانات بكل نجاح ويسر.

وفي سياق متصل تابع الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، تسليم 7000 كتاب مراجعة نهائية للصف الثالث الإعدادى (عربي _ دين _ لغة إنجليزية _ دراسات إجتماعية _ رياضيات _ علوم).

يأتي ذلك فى إطار الحرص على مصلحة ابنائنا الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أنه سيتم توزيع الكتب على الطلاب بالمناطق النائية والبعيدة والأكثر احتياجا، تحت رعاية ودعم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.