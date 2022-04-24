مصرع عامل توفى في تصادم دراجة بخارية بالقليوبية

لقى عامل مصرعه إثر اصطدام دراجته النارية التى يقودها في شجرة أثناء سيره على طريق "كفر الصهبى – مشتول السوق"، بشبين القناطر، بمحافظة القليوبية.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إشارة من مستشفى شبين القناطر العام، يفيد وصول " هيثم ط " 38 سنة عامل جثة هامدة متأثرا بإصابته فى أنحاء الجسد.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين أن المتوفى كان يقود دراجة نارية على طريق "كفر الصهبى – مشتول السوق" وبسبب السرعة اصطدمت الدراجة فى شجرة على جانب الطريق مما أدى إلى وفاة قائدها.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.