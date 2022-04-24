الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل توفى في تصادم دراجة بخارية بالقليوبية

ارشيفية
ارشيفية

لقى عامل مصرعه إثر اصطدام دراجته النارية التى يقودها في شجرة أثناء سيره على  طريق "كفر الصهبى – مشتول السوق"، بشبين القناطر، بمحافظة القليوبية.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إشارة من مستشفى شبين القناطر العام، يفيد وصول " هيثم ط  " 38 سنة عامل جثة هامدة متأثرا بإصابته فى أنحاء الجسد.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين أن المتوفى كان يقود دراجة نارية على طريق "كفر الصهبى – مشتول السوق" وبسبب السرعة اصطدمت الدراجة فى شجرة على جانب الطريق مما أدى إلى وفاة قائدها.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

عامل مصرعه القليوبية اصطدام دراجته النارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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