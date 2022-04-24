بدء إزالة التعارضات بشارع أساس الهجانة بعين شمس لتوسعة الشارع

تابع الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، إزالة التعارضات بشارع أساس الهجانة بعين شمس الموازي للمترو في المسافة من محطة مترو عين شمس، حتى مترو الحلمية لتوسعة الشارع.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أن عدد العقارات المطلوب إزالتها لتوسعة الشارع بلغ 57 عقارًا وتم الإنتهاء من إزالة 6 عقارات وجاري المتابعة، وتأتي الأعمال في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وشدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على ضرورة القيام بحملات نظافة دورية بكافة أحياء العاصمة لتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، وتحسين المظهر العام، مؤكدًا أن قياس مدى تحسن مستوى النظافة في الشارع والحصول على رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة هو معيار نجاح المنظومة الجديدة للنظافة.

الدكتور ابراهيم صابر خلال جولته

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الدكتور ابراهيم صابر خلال جولته

الدكتور ابراهيم صابر خلال جولته

IMG-20220الدكتور ابراهيم صابر خلال جولته 424-WA0025