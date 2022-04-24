مستقبل وطن ينظم حفل إفطار للأيتام بالقاهرة

نظم حزب مستقبل وطن بأمانة مدينة الشروق، بمحافظة القاهرة، حفل إفطار للأيتام برعاية النائب محمد ماهر، أمين الحزب بالعاصمة، والنائب ناجح جلال أمين التنظيم، والنائب الدكتور محمد سليمان عضو مجلس النواب عن دائرة المدن الجديدة بشرق القاهرة وأمين مساعد العاصمة.

وحرصت أمانة مستقبل وطن الشروق، تنفيذًا لتوجيهات المهندس كريم غنيم أمين القسم، والدكتور أبوبكر عبدربه أمين التنظيم، والمهندس أشرف الجابري، الأمين العام المساعد، على تنظيم حفل إفطار لـ150 يتيمًا بمدينة الشروق بحضور الأمناء النوعيين ورؤساء الوحدات والشياخات، وذلك لبث روح المحبة وإضفاء المشاعر الطيبة لدى الأيتام في هذه الأيام المباركة وإشعارهم باحتفاء الحزب بهم وإشعارهم بالدور المجتمعي الكبير والمهم الذي يقوم به حزب مستقبل وطن في رعايتهم واحتوائهم ومشاركتهم فرحتهم وإدخال السرور على قلوبهم.

كما قامت أمانة المجالس المحلية بالشروق، برئاسة إحسان لطفي، بتوزيع الهدايا على الأطفال عبارة عن ملابس العيد بعد مشاركتهم حفل الإفطار الجماعي.

وعبر الأيتام المشاركون في الحفل عن سعادتهم بهذا اليوم الجميل، والذي ترك عظيم الأثر لديهم لما لاقوه من حفاوة واستقبال.