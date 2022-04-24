«مستقبل وطن» يفتتح معارض للملابس الجاهزة فى المحافظات بمناسبة عيد الفطر

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، السبت، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة

نظمت أمانة مدينة بدر، معرض للملابس الجاهزة، الأحذية، والسلع الغذائية الخاصة بأسعار مخفضة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك لمحاربة غلاء الأسعار، ويستمر لمدة 10 أيام طوال شهر رمضان لسد احتياجات الأسر، والمقام في منطقة الخدمات المركزية في حي النزهة الأول سابقاً بجوار مسجد الفاروق بمدينة بدر، ويضم المعرض: "الملابس الجاهزة، الأسماك المملحة، الأحذية، مفروشات، مخبوزات عيد الفطر، مجمدات، العطارة، جميع أنواع البقالة، ياميش العيد، اللحوم، لعب الأطفال، الأدوات المنزلية.

في محافظة السويس

افتتحت أمانة الحزب بالمحافظة، معرض "فرحة العيد"، لبيع منتجات الملابس بكافة أنواعها والأحذية وشنط ومفروشات ومستلزمات العيد، بأسعار مخفضة، وذلك في شارع أحمد عرابي بحي الأربعين وسط حضور جماهيري كبير، وإقبال من الأهالي لوصول نسبة تخفيضات المعروضات إلي50%، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك.

في محافظة أسوان

واصلت أمانة مركز كوم أمبو، توزيع وجبات غذائية وتوصيل وجبات غذائية أخرى ساخنة إلى المنازل وذلك فى إطار المبادرة الرمضانية (إفطار صائم) التى يتبناها الحزب فى كافة أنحاء محافظة أسوان، حيث قد قام شباب الحزب بكوم أمبو بالإعداد والتوزيع فى أنحاء المدينة والأحياء المجاورة وفى عدد من القرى والعزب وعلى الطرق السريعة والداخلية بدائرة المركز، وفي نفس السياق، نظمت أمانة، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، في قرية العتمور بحرى.

بينما نظمت أمانة مركز ادفو، احتفالية لتكريم عدد من حفظة القرآن الكريم، في المسابقة الدينية التي تنظمها الأمانة، وجرت على هامش الاحتفالية مجموعة من النقاشات بما يخص الخدمات التى يحتاج إليها المواطنين فى المنطقة.

وفي محافظة دمياط

افتتحت أمانة مركز فارسكور، فعاليات الدورة الرمضانية، لكرة القدم الخماسية، على ملعب قرية البراشية، بحضور جماهيري في أول أيام الدورة وبحضور عدد من أعضاء هيئة مكتب الحزب، ومن جانبه، افتتحت أمانة مركز كفر البطيخ، دوري تنس الطاولة، بحضور أعضاء الحزب وسط مشاركة عدد كبير من الشباب لتقديم والتسجيل والاشتراك في فعاليات الدوري، وأيضاً بمشاركة الحكم الدولي لتنس الطاولة نصر النادي.

وفي محافظة الفيوم

اختتمت أمانة مركز طامية، المسابقة الدينية لحفظة القرآن الكريم، التي تنظم بمقر أمانة الحزب بالمركز، حيث تم اختبار 52 متسابق ومتسابقة من مختلف الفئات العمرية، من حفظة القرآن الكريم، بقري العزيزية ومنشأة الجمال وفرقص ليصبح إجمالي عدد المتسابقين حتى الآن 422 متسابق.

وفي محافظة الغربية

أقامت أمانة مركز زفتى، معرضاً لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية، والاساسية واللحوم، بأسعار مخفضة، وذلك في الوحدة الحزبية بحانوت، حيث لقى المعرض إقبال كبير من الأهالي وذلك لتوفير كافة السلع واللحوم بأسعار مخفضة للوقوف بجانب أهالي القرية في شهر رمضان الكريم، ومحاربة الغلاء وضبط الاسعار في السوق المصري، وتستمر الوحدات الحزبية في تنظيم معارض أهلا رمضان في جميع ربوع مركز زفتى للوقوف دائما بجانب المواطن في كل وقت، ومن جانب أخر، في ليلة رمضانية يسودها البهجة والسرور من ليالي مركز السنطة، انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية، بمركز السنطة علي أرض ملعب "يلا كورة" بمسهله، حيث يتنافس خلالها 16 فريق من قري المركز لوصول فريقين للمباراة النهائية.

وفي محافظة الجيزة

دخلت مسابقة الدورة الكروية التي تنظمها أمانة الحزب بإمبابة مراحل الحسم، حيث شهدت مباريات اليوم لدورة مستقبل وطن الرمضانية بقسم إمبابة صعود فريقي "طابا" و"شباب الجزيرة" للدور النصف النهائى، حيث أُقيمت المباراة الاولى بين فريقى "طابا" و "نجوم مصر" وأسفرت المباراة عن فوز فريق طابا بنتيجة 2/5، وعلى جانب أخر، أطلقت أمانة مركز البدرشين الدورة الرمضانية لكرة القدم، وذلك بأربع مباريات افتتاحية، حيث أن الدورة بدأت بأربع مباريات الاولى بين ابو رجوان قلبي ومنشأة دهشور وانتهت بفوز فريق ابو رجوان القبلي، والثانية بين الشوبك الغربي ومنشأة كاسب وانتهت بفوز الشوبك الغربي، والثالثة بين كفر زهران وابو رجوان البحري وانتهت بفوز فريق كفر زهران، والرابعة بين ابو صير والشنباب وانتهت بفوز ابو صير، كما شهدت امانة مركز الصف، افتتاح المعرض الـ55 للأسرة المصرية، لبيع مستلزمات الأسرة ولبس العيد لبيع السلع بأسعار مخفضة وذلك للتخفيف، على المواطنين، كما واصلت أمانة قسم الوراق، لليوم العشرين على التوالي توزيع الوجبات الساخنة على الصائمين، حيث قامت أمانة الحزب، بتجهيز 130 وجبة إفطار وتوزيعها على الأرامل والأيتام والأسر الأكثر احتياجًا.

وفي محافظة المنوفية

في تمام الساعة السادسة مساء يوميا في شهر رمضان الكريم، يخرج شباب أمانة مدينة منوف، منن منازلهم، حاملين في أيديهم مياه وتمور ووجبات غذائية، ويتجهون إلى محطة قطار منوف، ويصطفون على رصيف المحطة، ينتظرون قدوم القطار، وقت آذان المغرب، ليقدموا كل ما معهم لركاب القطار، لإفطار الصائمين، ومن جانبه، نظمت أمانة مركز اشمون، قافلة طبية مجانية لأمراض الباطنة والسكر والتحاليل الطبية، وذلك في قرية كفر صراوة.

وفي محافظة الوادى الجديد

وزعت أمانة مركز الداخلة، 147 وجبة إفطار علي الصائمين في قرية الهنداو التابعة للمركز من خلال مطبخ ثابت لتجهيز الوجبات الطازجة والساخنة بمقر أمانة الحزب بمدينة موط وتوزيعها على الصائمين من المارة والفئات الأكثر احتياجًا بالمركز وقراه.

وفي محافظة شمال سيناء

قامت أمانة الحزب بالمحافظة، بتزين ميادين وشوارع المحافظة، بلافتات ويافطات لتهنئة أهالي شمال سيناء الكرام والقوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة، بمناسبة ذكري عيد تحرير سيناء وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وفي محافظة سوهاج

تواصل أمانة مركز دار السلام، فعاليات المسابقة الدينية، لحفظة القرآن الكريم، حيث جريت فعاليات المسابقة بمقر أمانة المركز، تحت عنوان "إشراف أمتي حملة كتاب الله"، وشهدت المسابقة إقبال كبير من المتسابقين من مختلف الفئات العمرية.

وفي محافظة أسيوط

نظمت أمانة مركز صدفا، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، في المسابقة الدينية التي تنظمها أمانة الحزب للسنة الثالثة على التوالي، في أجواء دينية تم توزيع جوائز المستوي الأول والثاني والثالث في حفظ القرآن، وتم توزيع جوائز وميداليات تذكارية باسم الحزب الى الفائزين في كل مستوى من المستويات الثلاثة وإن هذه المسابقة تجرى للعام الثالث على التوالي تشجيعا من الحزب لأبنائنا في المراحل العمرية المختلفة، وفي إطار أخر، اختتمت أمانة مركز ساحل سليم، فعاليات الدورة الرمضانية، بمشاركة 3 فرق مثلت الوحدات الحزبية بالمركز، وفاز بالمراكز الأولى الأول مركز شباب ساحل سليم والثانى الأشبال والثالث الخوالد، ثم أقيم حفل توزيع الجوائز على اللاعبين ولجنة التنظيم ولجنة التحكيم وتم تسليم كأس البطولة للفريق الفائز.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.