أحمد عز يبدأ تصوير «صقر المحروسة» فى أغسطس

يبدأ الفنان أحمد عز تصوير أول مشاهده في الفيلم السينمائي الجديد «صقر المحروسة» مطلع أغسطس.

وعلم موقع «الدستور» أن أحمد عز حصل على إجازة من تصوير أعماله الفنية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء تصوير دوره في الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»، الذي يعرض حاليا ضمن السباق الرمضاني الحالي.

ويستعد أحمد عز للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية للحصول على قسط من الراحة بعد فترة عناء طويلة في التصوير.

وبدأ المخرج أحمد علاء الديب تحضيرات فيلم «صقر المحروسة»، الذي ينتمى إلى الأعمال التاريخية، تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء، ويجسد النجم أحمد عز شخصية فارس من العصر الإسلامي، محاكاة لإحدى الشخصيات الإسلامية المعروفة.