الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على شاب تعدى بالضرب المبرح على فرد أمن بالتجمع

القبض على شاب
القبض على شاب

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على شاب تعدى بالضرب المبرح على فرد أمن إداري بمنطقة التجمع الأول.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا مفاده تعرض فرد أمن اداري بأحد الكمبوندات لواقعة تعدى بالضرب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجي عليه سعيد ص، فرد أمني إداري وشاب عمره  26 سنة، أثناء قيام فرد الأمن بتوجيه المتهم بعدم ركن السيارة في مكان غير مخصص، فقام المتهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليه مما أسفر عن إصابته بعدد من الكدمات والجروح وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وتحرر المحضر رقم 6773 لسنة 2022 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

مباحث القاهرة شاب التجمع الاول فرد أمن قسم شرطة التجمع الأول

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