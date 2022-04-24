استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا فى العالم

واصلت دول العالم، اليوم الأحد، تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا.

وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة، ففي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 ألفا و784 إصابة جديدة بفيروس كورونا و126 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و165 ألفا و874 حالة، والوفيات إلى 27 ألفا و778 حالة.

وفي الصين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1580 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 200 ألف و654 حالة، والوفيات إلى 4725 حالة.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 136 ألفا و216 حالة والوفيات إلى 3056 حالة.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و654 ألفا و255 حالة والوفيات إلى 16 ألفا و800 حالة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 422 ألفا و825 حالة.

وفي بوليفيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 904 آلاف و377 حالة والوفيات إلى 21 ألفا و908 حالات.

وفي لاوس، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 1082 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 205 آلاف و975 إصابة، وإجمالي عدد حالات الوفاة إلى 732 حالة.

وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و54 ألفا و618 حالة والوفيات إلى 9063 حالة.

وفي التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9 ملايين و895 ألفا و544 حالة والوفيات إلى 40 ألفا و81 حالة.

وفي لاتفيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 817 ألفا و316 حالة والوفيات إلى 5728 حالة.

وفي الهند، تم تسجيل 2593 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و57 ألفا و545 حالة، وتم أيضا تسجيل 44 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 522 ألفا و193 حالة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و305 آلاف و457 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 13 حالة تعافي في آخر 24 ساعة؛ ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و290 ألفا و988 حالة، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بكوفيد - 19 في آخر 24 ساعة، وصفر وفيات؛ ما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 469 ألفا و580 حالة، والوفيات إلى 2177 حالة.

وفي أوزبكستان، تم الإعلان عن رصد 27 حالة إصابة جديدة؛ ما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 238 ألفا و469 حالة، والوفيات إلى 1637 حالة.

وفي المكسيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 802 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و733 ألفا و514 حالة، كما تم تسجيل 57 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 324 ألفا و117 حالة.

وفي بلغاريا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 354 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، في آخر 24 ساعة، و7 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و152 ألفا و892 حالة، والوفيات إلى 36 ألفا و849 حالة.

وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية 5 آلاف و810 إصابات جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 4 ملايين و104 آلاف و859 إصابة مؤكدة، كما سجلت 12 حالة وفاة جديدة فبلغت حصيلة الوفيات 18 ألفا و47 حالة.

وفي نيوزيلندا، سجلت السلطات الصحية 5 آلاف و714 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 884 ألفا و289 إصابة مؤكدة، كما سجلت 9 حالات وفاة جديدة فبلغت حصيلة الوفيات 636 حالة.

وفي بولندا، سجلت السلطات الصحية 344 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 5 ملايين و991 ألفا و197 إصابة مؤكدة، كما سجلت صفر وفيات فبلغت حصيلة الوفيات 115 ألفا و948 حالة.

وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 39 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 178 ألفا و689 إصابة مؤكدة، كما سجلت حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 7 آلاف و682 حالة.

وفي سلوفاكيا، سجلت السلطات الصحية 1155 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و774 ألفا و808 إصابات مؤكدة، كما سجلت 10 حالات وفاة جديدة فبلغت حصيلة الوفيات 19 ألفا و839 حالة.

وفي روسيا، سجلت السلطات الصحية 8 آلاف و446 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 18 مليونا و137 ألفا و137 إصابة مؤكدة، كما سجلت 168 حالة وفاة جديدة؛ لتبلغ حصيلة الوفيات 374 ألفا و902 حالة.

وفي إيران، سجلت السلطات الصحية 528 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 7 ملايين و216 ألفا و40 إصابة مؤكدة، كما سجلت 13 حالة وفاة جديدة؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 140 ألفا و975 حالة.