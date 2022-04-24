الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

نقيب الأشراف: تحرير سيناء جاء بعد نصر مجيد حققه أبطال القوات المسلحة في السادس من أكتوبر

نقيب الأشراف
نقيب الأشراف

هنأ السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق محمد زكي القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري، بذكرى تحرير سيناء.

وقال «الشريف» إن تحرير سيناء جاء بعد نصر مجيد حققته القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر عام 1973 بتضحيات وبطولات جيل أكتوبر، من رجالها الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه".

وأكد نقيب الأشراف، أن ذكرى تحرير سيناء تعد رمزًا ودليلًا على البطولات والتضحيات العظيمة التي قدمها -ولا زال يقدمها- الجيش المصري من أجل رفعة الوطن وحريته واستقلاله، معربًا عن اعتزازه وتقديره لجهود جيشنا العظيم في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وحمايتها من المتربصين بها.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يتقبل شهداء مصر الأبرار ممن ضحوا -ولا زالوا يضحون- بأنفسهم، وقدموا أرواحهم فداءً لوطنهم العزيز، وأن يجعلهم في أعلى عليين، وأن يديم على مصر وشعبها نعمتي الأمن والأمان، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

السيد محمود الشريف الإشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي رجال القوات المسلحة الشعب المصري نقيب الأشراف حرب السادس من أكتوبر

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وائل لطفي

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