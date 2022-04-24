الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق شقة فى القاهرة الجديدة

حريق شقة
حريق شقة

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة القاهرة الجديدة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات، وتم انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق والوقوف على أسبابه وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة القاهرة الجديدة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

الحماية المدنية القاهرة حريق القاهرة الجديدة شقة سكنية

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