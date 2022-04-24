الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فوكس نيوز : أمريكيون ينتقدون توريد الأسلحة لأوكرانيا

توريد الأسلحة لأوكرانيا
توريد الأسلحة لأوكرانيا

نشرت قناة فوكس نيوز الأمريكية مقابلة مع الصحفي غلين غرينوالد حول الأزمة الأوكرانية والدعم الأمريكي لسلطات كييف، انتقد فيها السياسة الأمريكية وحظي بدعم متابعي شبكات التواصل.

وبحسب غرينوالد، تسعى واشنطن عمدا إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا.

وقال الصحفي: "يفعلون كل شيء للإبقاء على الصراع مستمرا إلى الأبد"، متسائلا عن مصلحة المواطنين الأمريكيين من هذه الأزمة حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس الفائت عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.

وأثارت كلمات الصحفي تفاعلا كبيرا بين مستخدمي الإنترنت وحصدت عددا كبيرا من التعليقات.

وكتب أحد المستخدمين واسمه فرانك مارتن: "هم لا يريدون أن ينتهي الأمر. من السهل معرفة ذلك".

وقال المستخدم تيدي لي: "إن إلقاء الحطب على النار لن يطفئها".

وسأل بول زكي: "لماذا يجب أن نرسل الأموال إلى نزاع لسنا منخرطين فيه؟".

وسأل آخر: "الأمريكيون بحاجة، ويتم إرسال أكثر من ثلاثة مليارات دولار إلى أوكرانيا، لماذا؟ على سبيل المثال، ألا يمكن تقديم مثل هذه الأموال مساعدة للأمريكيين المحتاجين؟".

وقال club4ghz: "أرسلوا بايدن إلى أوكرانيا من فضلكم".

 و علي صعيد آخر ، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن الغزو الروسي لبلاده مجرد بداية وأن موسكو لديها خطط للاستيلاء على دول أخرى، وذلك بعدما قال جنرال روسي إن بلاده تريد السيطرة على جنوب أوكرانيا بالكامل.


وقال زيلينسكي في كلمة مصورة في ساعة متأخرة من مساء أمس "يتعين على جميع الأمم التي تؤمن مثلنا بانتصار الحياة على الموت أن تقاتل معنا. يجب أن تساعدنا، لأننا أول من يقف في الصف، ومن سيأتي بعد ذلك؟".

ونقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن نائب قائد قوات المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي روستام مينيكايف قوله إن السيطرة الكاملة على جنوب أوكرانيا من شأنها أن تتيح لبلاده الوصول إلى ترانسدنيستريا، وهي منطقة انفصالية تحتلها روسيا في مولدوفا في الغرب.

وسيؤدي ذلك إلى فصل الساحل الأوكراني بالكامل وتقدم القوات الروسية أبعد بمئات الأميال نحو الغرب، متجاوزة مدينتي ميكولايف وأوديسا الأوكرانيين السياحيتين الرئيسيتين.

كان تصريح مينيكايف من التصريحات الأكثر تفصيلا حول طموحات روسيا في أوكرانيا ويشير إلى أن موسكو لا تخطط لإنهاء هجومها هناك في أي وقت قريب.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن تصريحات مينيكايف تظهر أن روسيا لم تعد تخفي نواياها.

وقالت على تويتر إن موسكو "اعترفت الآن بأن هدف ’المرحلة الثانية’ من الحرب ليس الانتصار على النازيين الخرافيين ولكن ببساطة احتلال شرق وجنوب أوكرانيا. الإمبريالية على حقيقتها".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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