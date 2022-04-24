«أخبار فاتتك».. كشف تفاصيل وفاة مصريين بالسعودية ومد «التشعيب» بالثانوية العامة

شهد أمس السبت، العديد من الأحداث المهمة التي شغلت الرأي العام، وتصدرت عمليات البحث على محرك البحث «جوجل»، والتي ترصد «الدستور» أبرزها في نشرة «أخبار فاتتك»:

استمرار التشعيب في الثانوية العامة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار التشعيب لعلمي علوم وعلمي رياضة بالثانوية العامة لمدة عامين آخرين.

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البابا تواضروس يتوجه بالشكر للرئيس السيسي على تهنئته بأعياد القيامة:

توجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقدمه بالتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، قائلا:"نشكر الرئيس السيسي على محبته لنا التي يبادر بها دائما، وأناب عنه بالحضور بصلوات قداس العيد اللواء أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.

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البابا تواضروس يدين اعتداءات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى

أدان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الاعتداء على المقدسات الدينية في الأراضي المقدسة، والتعدي على المسجد الأقصى وضرب المصلين بداخله والاعتداء على الحرمات الدينية.

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المتحدث العسكري يتحدث عن طريقة التعامل مع الإرهابيين

كشف العقيد غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة، عن طريقة التعامل مع الإرهابيين ممن يسلمون أنفسهم للحكومة.

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الخارجية توضح تفاصيل وفاة ٣ مواطنين مصريين في السعودية

تابعت وزارة الخارجية والقنصلية العامة لمصر في جدة، بشكل حثيث تطورات الحادث الأليم الذي وقع على طريق الهجرة بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحافلة تضم 51 معتمرًا من جنسيات مختلفة، وأسفر عن إصابة 12 مواطنًا مصريًا.

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