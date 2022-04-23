الخارجية توضح تفاصيل وفاة 3 مصريين فى السعودية

تابعت وزارة الخارجية والقنصلية العامة لمصر في جدة بشكل حثيث تطورات الحادث الأليم الذي وقع على طريق الهجرة بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحافلة تضم 51 معتمرًا من جنسيات مختلفة، وأسفر عن إصابة 12 مواطنًا مصريًا.

وقالت الخارجية: "تلقوا جميعهم العناية الطبية المطلوبة وغادروا المستشفيات بحمد الله، فيما لا يزال يتلقى مواطن مصري واحد العلاج اللازم وجار متابعة حالته وتقديم كافة سبل الرعاية له؛ فضلًا عن وفاة مواطن شاب هو محمد سعيد إبراهيم".

تفاصيل وفاة زوجين مصريين في السعودية

وتزامن هذا الحادث مع وقوع حادث مروري آخر لزوجين مصريين أسفر عن وفاتهما على الفور، وهو ما أحدث حالة من اللبس في المعلومات التي تناقلتها بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية.

وأنهت القنصلية العامة في جدة كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بدفن الزوجين المتوفيين في مقابر البقيع بالمدينة المنورة بناءً على رغبة ذويهم.

خطوات قنصلية مصر في جدة

وأجرت القنصلية العامة على الفور بعد وقوع الحادثين، اتصالاتها المكثفة مع مختلف الجهات السعودية المعنية "الهلال الأحمر السعودي- إدارة الطرق- هيئة الشئون الصحية" والتي قدمت بدورها للقنصلية كافة أوجه التعاون الممكنة.

وكلفت القنصلية العامة في جدة أحد أعضائها الدبلوماسيين بالانتقال الفوري إلى المدينة المنورة لمتابعة الموقف وإنهاء كافة الإجراءات ذات الصلة.

وتقدمت وزارة الخارجية بصادق تعازيها لذوي مواطنينا الثلاثة، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته في هذه الأيام الفضيلة.