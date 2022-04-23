الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المتحدث العسكرى يكشف طريقة التعامل مع الإرهابيين ممن يسلمون أنفسهم

المتحدث العسكري الرسمي
المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة

كشف العقيد أ.ح. غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة، طريقة التعامل مع الإرهابيين ممن يسلمون أنفسهم.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "تن": "التعامل مع العناصر اللى بتقوم بتسليم نفسها طواعية، وبعد التأكد من الجهات القضائية والمختصة أنه غير مطلوب على ذمة أى قضايا، نعمل على إعادة تأهيلهم نفسياً وفكرياً وده بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة على أسس علمية".
وأضاف: "عشان كدا مجابهة الإرهاب استراتيجية متكاملة تتطلب تضافر الجهود وده اللى إحنا اشتغلنا عليه الفترة الماضية ونجحنا فيه الحمد لله بشكل كبير ولسه مستمرين".

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