الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس: نشكر الرئيس السيسى على محبته لنا دائما ومشاعره الطيبة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

وجه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقدمه بالتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، قائلا: "نشكر الرئيس السيسي على محبته لنا التي يبادر بها دائما، وأناب عنه بالحضور بصلوات قداس العيد اللواء أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ونشكره على مشاعره الطيبة، وحرصه الدائم على مشاركتنا المناسبات سواء بالحضور أو ببرقيات التهنئة الكريمة".

كما قدم قداسة البابا تواضروس التهنئة للرئيس ولكل المصريين بمناسبة شهر رمضان الكريم واقتراب حلول عيد الفطر المبارك.

كانت أجراس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، دقت مساء اليوم السبت، لتعلن بدء قداس عيد القيامة المجيد الذى يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية .

وشارك البابا في صلوات القداس الإلهي عدد من الآباء الأساقفة بينهم الانبا مرقس مطران شبرا، والانبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، والانبا يوليوس أسقف الخدمات الاجتماعية وعدد من الرهبان.

ويأتى عيد القيامة فى نهاية أسبوع الآلام، والذى يبدأ بأحد الشعانين أو أحد السعف وهو ذكرى دخول المسيح للقدس، ويحتفل به الأقباط الأرثوذكس هذا العام يوم 25 أبريل المقبل، ويستمر هذا الأسبوع حتى ما يعرف بسبت النور، الذى يحدث فيه ما يعتقد المسيحيون أنه معجزة خروج "النار المقدسة" من قبر المسيح الواقع بكنيسة القيامة فى القدس المحتلة.   

واستمر موعد الاحتفال بعيد القيامة موحدا عند جميع الطوائف المسيحية فى العالم، طبقًا لهذا الحساب القبطى، حتى عام 1582 م حين أدخَل البابا جريجوريوس الثالث عشر بابا روما تعديلا على هذا الترتيب، بمقتضاه صار عيد القيامة عند الكنائس الغربية يقع بعد اكتمال البدر الذى يلى الاعتدال الربيعى مباشرة، بغض النظر عن الفصح اليهودي ولا يأتى أبدا متأخرا عن احتفال الشرقيين بالعيد.

قداسة البابا تواضروس الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي عيد القيامة المجيد المصريين شهر رمضان الكريم

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