قراصنة ينهبون عملات مشفرة بقيمة 182 مليون دولار

نجح قراصنة في سرقة عملات مشفرة تقدر قيمتها بـ182 مليون دولار من خوارزمية جديدة لمشروع يحمل اسم "بينزتوك"، ما أسفر عن انحدار سعر عملة "بين" إلى 6 سنتات بعد أن كان دولارا واحدا.

ووفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، تمكن القراصنة من اختراق الخوارزمية والاستيلاء على الأموال، ما تسبب بانهيار سعر عملة "بين" الرقمية، الأمر الذي مكّن القراصنة من جني أرباح إضافية بلغت قيمتها 76 مليون دولار.

ويشير تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن هذه القرصنة تعتبر خامس أكبر سرقة لعملات مشفرة مسجلة بحسب "ريكت نيوز"، وكانت قد سبقتها سرقة 540 مليون دولار في مارس الماضي من منصة متخصصة بالألعاب الإلكترونية.

وتشير بيانات "تشين أليسيز" إلى أن عام 2021 شهد سرقات عملات رقمية بقيمة تعادل 3,2 مليار دولار.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الأمريكية أن قراصنة إلكترونيين مرتبطين بكوريا الشمالية يقفون وراء سرقة عملات مشفرة الشهر الماضي بقيمة 620 مليون دولار عبر استهداف مستخدمين للعبة الفيديو الشهيرة آكسي انفينيتي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، تعد هذه العملية من أكبر الاختراقات في عالم العملات المشفرة، ما أثار شكوكا كبيرة تتعلق بالأمان في هذه الصناعة التي انتشرت بفضل ترويج المشاهير لها ووعود بتحقيق ثروات سريعة.

وطالت عملية السرقة الشهر الماضي صانعي لعبة آكسي أنفينيتي التي يمكن لمستخدميها كسب عملات مشفرة من خلال اللعب، وذلك بعد أسابيع فقط على قرصنة نحو 320 مليون دولار في هجوم مماثل.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان "من خلال تحقيقاتنا، تمكنا من التأكد من أن مجموعتي +لازاروس غروب+ و+آي بي تي 38+ المرتبطتين +بكوريا الشمالية+ تتحملان مسؤولية السرقة".