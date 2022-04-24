العائدون الحلقة 22| «نزار» يدفع حياته ثمنًا لحلم تولي قيادة «داعش»

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة، رصد جهود «رجال الظل» في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

وخلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل العائدون، أنهت “هند” طليقة والي داعش، حياة مساعده "نزار"، بعد أن وضعت له السم في العصير وقدمته له بعد محاولته التلاعب بها واستغلالها لإبعاد" سياف" وتولي قيادة التنظيم.

وفي سياق متصل، يحاول تنظيم داعش تنفيذ الخطة البديلة لنقل مقاتليه بعد أن نجحت المخابرات العامة في إحباط المخطط الأول.

وأبرزت الحلقة جهود رجال المخابرات العامة في الكشف عن خطة "داعش" ورصد وصول الأفواج الأجنبية الإرهابية لدول الترانزيت، للعبور إلى مصر بهدف ارتكاب الجرائم.

وقرر جهاز المخابرات المعادي عزل "كمال" المسؤول الرئيسي عن خطة نقل المرتزقة "داعش" من خلال غطاء شركة حراسات خاصة، بعد رصد المخابرات العامة المصرية للمخطط وإحباطه.

مسلسل العائدون

ويعرض مسلسل «العائدون» حصريا في العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it، وهو بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب سعدى – جوهر».

وتدور أحداث المسلسل الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

أبطال العمل

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.