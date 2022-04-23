«عرض راقص».. ختام ليالى رمضان فى المركز الثقافى بطنطا

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ليالى رمضان الثقافية والفنية على مسرح المركز الثقافي بطنطا، والتى أقيمت فى الفترة من 18 إلى 21 رمضان إلى جانب الفعاليات والأمسيات والورش الفنية المنفذة بالمركز طوال الشهر الكريم.

وأحيا حفل الختام فرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفي، بمشاركة مواهب فصل الباليه بمركز تنمية المواهب بطنطا تدريب الفنان الاستعراضي بدار الأوبرا المصرية عبدالرحمن صلاح.

وافتتح الحفل بعرض راقص لفصل الباليه بالمركز الثقافى بطنطا على أنغام أغنية رمضان فى مصر وأجمل اللقطات الرمضانية والمصرية الأصيلة وسط تفاعل مع الجمهور.

كما قدمت فرقة أوبرا عربى الجزء الثاني من الحفل بحكايات ألف ليلة وليلة لرمضان زمان لتعريف الأجيال الشابة والجديدة بتاريخ الفن فى رمضان بعروض فنية واستعراضية غنائية تأليف وإخراج محمد مصطفي منها "الراجل ده هيجننى، بكار، رمضان جانا، فطوطة، حاجات ومحتاجات، جيران الهنا، الكاميرا الخفية، المسحراتى، المال والبنون، ليالى الحلمية، أرابيسك ، بوجى وطمطم، أبلة فضيلة، أداء الفنانين أعضاء الفرقة محمد يسرى، أحمد أمين، محمد حسنين، ممدوح حنفى، فارس أيمن، عبدالباعث الزهرى، زينب خالد، سمر القصاص، شروق، إنچى رأفت، هناء يسرى، منى إبراهيم.

واختتم الحفل بعرض عرائس الماريونيت ومسرح العرائس الرمضانية للأطفال.