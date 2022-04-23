السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رسائل وبرقيات تهنئة بموعد عيد الفطر 2022

عيد الفطر
عيد الفطر

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر 2022 والتي يبحث خلالها المواطنون عن رسائل وبرقيات تهنئة بموعد عيد الفطر 2022، ويحرص الكثير على تبادل رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 بين الأهل والأصدقاء، وترتفع معدلات البحث على المحركات العالمية وعلى رأسها "جوجل" عن رسائل وبرقيات تهنئة بموعد عيد الفطر 2022.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير أفضل رسائل وبرقيات تهنئة بموعد عيد الفطر 2022.

 

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رسائل وبرقيات تهنئة بموعد عيد الفطر 2022

 

  • كل عام وأنت إلى الله أقرب، ولفعل الطاعات ارغب، وللجنة اسبق.
  • لا إنس ولا جان ولا حتى قارئة الفنجان سبقوني وقالولك عيدك مبارك.
  • إلى صديقي الغالي والحبيب، كل عيد فطر وانت سعيد.
  • كل عام والأمة الإسلامية بصحة وبخير وسعادة.
  • ألغيت كل المواعيد حتى أكون معاك بالعيد وأقولك بهمس الكلام عيدك مبارك وسعيد.
  • مع كل نسمة هواء تمر عليكم أقول مبارك عليكم العيد. تقبل الله طاعاتكم، وأسعد أياكم، وكل عام وأنتم بخير.
  • كل عام وأنت بخير يا عزيز يا وجه الخير يا أغلى البشر يا شبيه القمر.
  • كل عيد فطر وأنت لله طائع ولدينك الإسلام رافع ولأهل بيتك نافع ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم تابع.
  • أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليك وعلينا.
  • إذا سبقتموني بالمعايدة فهذا لاهتمامكم وفضلكم وإن سبقتكم فهذا لحقكم.

 

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موعد عيد الفطر 2022

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال المبارك يوم السبت المقبل الموافق 30 أبريل 2022، من خلال مراكز الاستطلاع المنتشرة في المحافظات المختلفة بالجمهورية.

ويتوقع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية أن يوم الأحد1 مايو هو المتمم لشهر رمضان وأن أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الإثنين 2 مايو 2022.

وحسب القرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تكون إجازة عيد الفطر 2022 تبدأ من يوم السبت المقبل 30 أبريل 2022، وحتى الخميس 5 مايو من ذات العام، بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت التاليين للإجازة والتي تعد عطلة أسبوعية في الهيئات والوزارات.

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