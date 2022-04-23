«السكة الحديد»: تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الفطر

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطارات إضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 25/4/2022 إلى 11/5/2022، وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب.

ووجهت الهيئة، بانتشار جميع القيادات لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط، كما حرصت الهيئة على زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب، وكذلك التأكيد على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزًا جيدًا قبل خروجها من الورش، بالإضافة إلى تعقيم جميع القطارات وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط، وبيانها كالآتي:

القطارات الثالثة المكيفة

تشغيل قطارات إضافية جديدة خلال الفترة من 25/4/2022 الي 11/5/2022 بعدد (4) قطار ثالثة مكيفة يوميًا خلال هذه الفترة وهي كالتالي: -

• قطار 1938 ثالثة مكيفة جديد القاهرة / أسوان، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 يعمل يوميا خلال الفترة من 25/4/2022 إلى 10/5/2022.

• قطار 1939 ثالثة مكيفة جديد أسوان / القاهرة، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:45 يعمل يوميا خلال الفترة من 26/4/2022 إلى 11/5/2022.

• قطار 1942 ثالثة مكيفة جديد القاهرة / أسوان، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 55:16 يعمل يوميا خلال الفترة من 27/4/2022 إلى 10/5/2022.

• قطار 1943 ثالثة مكيفة جديد أسوان / القاهرة، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 00:20 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 11/5/2022.

• قطار 1940 ثالثة مكيفة جديد الإسكندرية / أسوان، حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 17:20 يعمل يومي 28 و30/5/2022 فقط على أن يقوم من القاهرة يوم 30/5/2022.

• قطار 1941 ثالثة مكيفة جديد أسوان / الإسكندرية، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 23:55 يعمل يومى 29/4/2022 و5/5/2022 فقط، على أن ينتهى يوم 29/4 بمحطة القاهرة.