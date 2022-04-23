الرئيس السيسى يبعث برقية تهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وجاء فيها:

يطيب لى أن أبعث إلى قداستكم وإلى إخواننا الأقباط بأصدق التهانى القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، أعاده الله عليكم بكل الخير والبركات.

إن تزامن عيد القيامة المجيد مع شهر رمضان المبارك على أرض مصر مهد الرسالات السموية لهو دعوة إلى التمسك بالقيم الدينية النبيلة التى تدعو إلى قوة التلاحم والترابط وتعزيز روح التضامن والتآلف والتى تتجلى دومًا فى أبهى صورها على أرض هذا البلد العظيم على مر التاريخ.

وأغتنم هذه الأيام المباركة التى تتلاقى فيها أصوام وصلوات جموع المصريين (مسلمين وأقباطًا) كما تتلاقى قلوبهم دائمًا فى إخاء ودعواتهم لله تعالى بالخير والنماء لمصرنا الحبيبة، لكى أدعو الله "سبحانه وتعالى" أن يحفظ مصر وأهلها وأن ينعم عليها بدوام الرفعة والرقى والازدهار، وأن يوفقنا جميعًا لكل ما فيه الخير لهذا الوطن العزيز، وأن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء.

مع أطيب تمنياتى وكل عام وأنتم بخير.

كما أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببرقيات تهنئة مماثلة إلى أقباط مصر بالخارج نقلتها سفارتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث هنأهم بالعيد وتمنى لهم دوام التوفيق والسداد.