إصابة شخص فى حادث تصادم بالقليوبية

أصيب شخص إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية أمام موقف بنها العمومي بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصاب لمستشفى بنها التعليمي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية أمام موقف بنها العمومى بدائرة قسم شرطة ثان بنها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، بالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية أمام موقف بنها العمومي، وأسفر عن إصابة شخص، تم الدفع بسيارة إسعاف ونقله لمستشفى بنها التعليمى، وتم تجنيب السيارة والدراجة النارية لفتح الحركة المرورية بمدخل ومخرج موقف بنها العمومي، والحفاظ على سير الحركة المرورية للمواطنين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.