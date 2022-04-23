الاستعلام عن الحالة الصحية لمصاب في «مذبحة الميراث» بالوراق

استعلمت النيابة العامة بالجيزة، عن الحالة الصحية لمصاب جراء الاعتداء عليه من شقيقه الذي قتل شخصين وإصابة ثالث بسبب خلافات على الميراث، تمهيدًا لسماع أقواله حول الواقعة.

كان قد أنهى موظف حياة شقيقيه رميًا بالرصاص عقب مشاجرة بينهم بسبب الميراث وفر هاربًا بمنطقة الوراق.

التحريات التي أجريت بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم دخل في خلاف مع شقيقيه بسبب الميراث، وتحول الأمر إلى مشاجرة أمسك خلالها المتهم بندقية آلية كانت معه وأطلق منها عدة طلقات على شقيقيه فماتا في الحال بينما أصيب الثالث.

وانتقلت قوة أمنية وتم ضبط سلاح الجريمة ونقل جثتي الشابين المتوفيين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لتشريحهما لبيان أسباب الوفاة رسميًا وكلفت المباحث بضبط المتهم.

وتواصل قوة أمنية بقيادة المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، جهود ملاحقة المتهم تمهيدًا للقبض عليه، وبسؤال والد المتهم والمجني عليهما (مسن) عمره 77 سنة، أقر بحدوث مشاجرة بين أبنائه السبعة على الميراث، وخلال المشاجرة أمسك أحدهما وهو موظف بالسكة الحديد بندقية آلية وأطلق الرصاص على ٣ من أشقائه النيران فقتل اثنين منهما وأصاب الثالث وفر هاربًا.