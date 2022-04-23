جمعية الأورمان تنظم معرضًا للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان

أكد د.ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة في المناسبات والأعياد.

أشاد المحافظ بدور جمعية الأورمان في خدمة المجتمع وما تقوم به من تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجًا، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

من جانبه، أشار عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم ولـ يحيوا حياة كريمة.

بينما أوضح سيد رجب، مدير جمعية الأورمان بالشرقية، أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان قامت الجمعية بالتعاون مع المحافظة بتنظيم معرض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان لخدمة 100 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى (أبو عمران - عزبة التل - تليجة - أبو حريز - شيط الهوى) التابعين لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر وذلك تحت إشراف مديرية التضامن.

أضاف السيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية أن المعرض تم تنظيمه لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا من محدودي الدخل وذوي الهمم والأرامل والأيتام وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية بالمجان من (ثلاجات - غسالات - تلفزيونات - غرف نوم – انتريهات - صالونات - مراتب إسفنجية وقطنية - ملابس جديدة) ليحيوا حياة كريمة.