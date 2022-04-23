كيف تصنعين أزياء العيد المذهلة دون شراء ملابس جديدة؟

لسبب غريب، تميل جميع النساء إلى شراء ملابس جديدة بحلول نهاية شهر رمضان للاحتفال بالعيد بأناقة، ومن قال إنك بحاجة إلى ملابس جديدة لتبدو أنيقة أو حتى لإنشاء أزياء جديدة؟.. فإنك تضيف عناصر جديدة إلى خزانة ملابسك قد يتم استخدامها أو لا يتم استخدامها، ولكن دعونا نحتفل بالعيد بشكل مختلف هذا العام من خلال إلقاء نظرة فاحصة على خزانة ملابسنا ومعرفة ما يمكنك فعله بكل العناصر التي تمتلكها.

فيما يلي طرق لابتكار ملابس جديدة من خزانة ملابسك الحالية وفقا لموقع “fustany ” والتي من أبرزها:

أعد إنشاء ملابس Pinterest

هذا الملاذ الآمن المسمى Pinterest هو كنز لكل امرأة مهما كنت مرتبكًا أو مترددًا، سيساعدك هذا الموقع على ارتداء ملابسك بغض النظر عن المناسبة، إذا كان لديك بالفعل حساب Pinterest ، فمن المحتمل أنك قمت بتثبيت مئات الصور على لوحاتك حان الوقت لإلقاء نظرة على هذه الصور ومحاولة إعادة إنشاء بعض الصور المفضلة لديك، يمكنك أيضًا البحث عن طريق عنصر واحد ومعرفة كيف يقوم الآخرون بتصميمه.

ارتداء القطع التي تكافح التصميم

نعرف عن هذه البلوزة التي تتوقين إلى إطلالتها؛ كلما ارتديته، هناك شيء ما لا يبدو على ما يرام حسنًا، حان وقت ارتدائه وسنخبرك كيف بالنسبة للمبتدئين، تحتاج إلى إخراج كل القطع التي تكافح من أجل تصميمها ووضعها على السرير، وبعد ذلك، مع كل قطعة واحدة، ستحتاج إلى معرفة شكلها مع شيء ترتديه طوال الوقت، وعلى سبيل المثال، إذا كان لديك بلوزة زهرية، تعتقد أنها تناسب البنطال الأسود فقط، جربها بكل البنطال الذي تملكه لست مضطرًا إلى ارتدائها، ولكن يمكنك وضعها بالقرب من بعضها والتقاط صورة، وبعد الانتهاء، ألق نظرة على جميع الصور الموجودة في معرض الصور الخاص بك وستجد ما لا يقل عن 2-3 ملابس جديدة في انتظارك.

مزيج الأنماط

سواء كنت تحب الأسلوب الجريء أو الأنيق أو العادي أو غير الرسمي، ستحب هذه الخدعة بدلًا من إقران الجينز الممزق المعتاد مع تي شيرت وأحذية رياضية وسترة جينز، حاول مزج الأنماط معًا عن طريق استبدال حذائك الرياضي بكعب أو سترة الدنيم بسترة، هذه التقنية هي لعبة تغيير تسمح لك برؤية الاحتمالات المختلفة في خزانة ملابسك، و اجمع بين شيء غير رسمي وأنيق آخر أو جرب أسلوبًا منفعلًا مع الأناقة لن يجعلك هذا تبدو أنيقًا وفريدًا فحسب، بل سيعطيك أيضًا العديد من الأفكار لتصميم كل قطعة في خزانة ملابسك بشكل مختلف.

إضافة ملحقات

عندما نقول أن الملحقات يمكن أن تحول المظهر بالكامل، فإننا لا نبالغ سيبدو الفستان البسيط دائمًا كما هو عليك؛ ومع ذلك، عندما تضيف قلادة ذهبية وحزامًا وخواتم، فستأخذ هذا المظهر إلى مستوى جديد تمامًا في كل مرة تقوم فيها بتغيير الملحقات ، تقوم بإنشاء ملابس جديدة.

إعادة استخدام الملابس

لماذا يجب أن ترتدي فستانك بنفس الطريقة بينما يمكنك تغيير شكله تمامًا بخدعة بسيطة؟ بدلًا من ارتداء الفستان الخاص بك كالفستان، ضعي قميصًا فوق القميص وta-da ؛ لديك تنورة جديدة افعل نفس الشيء مع البدلات الخاصة بك باستخدام سترات أو قمصان مختلفة لإطلالة غير تقليدية.

ضع الألوان معًا لن تفعلها في العادة

هذا واحد بسيط ولكنه صعب دعونا نرى كم أنت جريء في الموضة إذا كنتِ تمتلكين تنورة باللونين الأزرق والأبيض وتزينينها دائمًا بجزء علوي أبيض، حاولي اختيار لون مختلف تمامًا (ليس أسود) ألقِ نظرة فاحصة على البلوزات والقمصان الخاصة بك واكتشف اللون الذي يمكن أن يتناسب مع هذه التنورة ذات اللون الأزرق والأبيض إذا كنت تعاني من هذه التقنية ، فإن أفضل طريقة يمكنك اتباعها هي عجلة الألوان تتوافق الألوان المعاكسة معًا بشكل مثالي، لذلك في هذه الحالة، ستبدو القمة الصفراء رائعة.

ارتدِ ملابسك بشكل مختلف

من الأمثلة الرائعة على هذه التقنية ارتداء قميصك الأبيض بأزرار إلى الخلف يتحول القميص على الفور إلى بلوزة أنيقة يمكن تصميمها بشكل مختلف أيضًا ينطبق هذا أيضًا على أي قميص تمتلكه في خزانة ملابسك يمكنك أيضًا تحويل قميصك إلى بلوزة بدون أكتاف.