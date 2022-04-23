رحلت في مثل هذا اليوم.. من هي القديسة الكسندرة الملكة؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بسبت النور أو سبت الفرح أو يوم السبت المقدس، كما يتذكر الأقباط عددا من الوقائع الكنسية على رأسها نياحة القديسة الكسندرة الملكة.

ويقول كتاب السنكسار إن في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة الكسندرة الملكة، زوجة الملك دقلديانوس، وذلك أنه لما خدع الشهيد العظيم جاورجيوس الملك دقلديانوس بأنه سيسجد لآلهته قبل رأسه وأدخله إلى داره فصلي القديس ثم قرأ جزءا من المزامير أمام الملكة وفسر لها ما قرأه ثم أوضح لها الوهية السيد المسيح فدخل كلامه في قلبها وآمنت بالسيد المسيح له المجد، ولما وقف القديس جاورجيوس أمام الأصنام ونادي باسم السيد المسيح تحطمت فخزي الملك ومن معه من ذلك، ولما عاد إلى قصره وأخبر الملكة بذلك قالت له: «أما قلت لك لا تعاند الجليليين فان الههم قوي فغضب الملك جدا وعذبها كثيرا ثم ألقاها في السجن حيث تنيحت بسلام».