«من اعتاد أن يسعد الناس يصعب علىهم معرفة حزنه».. أشهر 10 مقولات لـ شكسبير في ذكرى وفاته

تحل اليوم ذكرى رحيل الكاتب وليم شكسبير، الذي رحل عن عالمنا يوم 23 أبريل عام 1616، ويعد واحدًا من أهم الشخصيات في الأدب العالمي، لقب بالشاعر الإنجليزي الوطني، إضافة إلى أنه كان شاعراً، وممثلاً، وكاتباً للمسرحيّات، إلا أن كتابته للمسرحيّات كانت أكثرَ ما اشتهرَ به وخلدت على مدار التاريخ، وتم وصفه بأنه أعظم مسرحى على مر العصور.

تم تحويل أعماله المسرحية إلى الكثير من الأعمال الفنية بأشكال مختلفة وقوالب فنية متعددة، ما بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات في العالم العربي والأوروبي.

شكسبير من مواليد 1564 فى شهر أبريل، بعد أن قدم الكثير من الأعمال المسرحية، مسرحيته الشهيرى هاملت وعطيل والملك لير وماكبث وفي الفترة الأخيرة من عمره كتب ويليام المآسي الكوميدية "الكوميديا التراجيدية" والتي تعرف أيضا "بالرومانسيات، وتاجر البندقية، وجعجعة بلا طحن، وزوجات وندسور المرحات، والليلة الثانية عشرة أو كما تشاء، والأمور بخواتمها، والصاع بالصاع، ويوليوس قيصر، وعطيل، والملك لير، وأنطونيو وكليوباترا.

كان لوليم شكسبير الكثير من المقولات التي مازال الناس يتداولونها حتى الآن، "الدستور" يرصد في ذكرى وفاته أشهر 10 مقولات يرددها عشاق وليم حتى الآن.

أشهر مقولات شكسبير

1- ‏“ستواجه صنفاً لا يفكر إلا بنفسه، وآخر يخذلك في منتصف الطريق، وآخر ينكر معروفاً لك وكأنه لم يعرفك يوماً".

2- “يجب أن تكون العلاقة بين شخصين ملاذاً آمناً، وليست ساحة معركة، العالم فيه من القساوة ما يكفي”.

3- "من اعتاد أن يسعد الناس يصعب على الناس معرفة حزنه".

4- "عندما يبتسم المسروق فإنه يسرق شيء من اللص".

5- “الإنسان يتغير لسببين: حينما يتعلم أكثر مما يريد أو حينما يتأذى أكثر مما يستحق!”.

6- “إننا لا نموت من الوحدة، نموت من الذين أرخصونا، وكنا نشعر بأنهم الحياة”.

7- “كان في تلك الجمجمة يوماً لسانٌ يستطيع الغناء”.

8-"ستصنعك الأيام، إمَا قدوة أو عبرة. فأختر لنفسك".

9- "أعطاك الله وجهاً، وأنت تصنع لنفسك اَخر!"

10-"غادر كُلّ منْ حطَّمْ فيكَ شيئاً أو أطفأَ بكَ وهجْاً، واترك من خذلوك لا تشاركهم حديثًا أو مكاناً، اعبُر بقلبكَ لمكانٍ آمنْ، ولاَ تَبْحثْ عن سعادتِكَ بالمكانِ الذي فقدتَّها فيه".