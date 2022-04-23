السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«علاقة غير شرعية» تكشف لغز جثة شاب فى ترعة بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عثر عدد من أهالى محافظة الإسماعيلية، على جثة شاب في العقد الثالث من عمره ملقاة بالمجرى المائي لترعة الإسماعيلية، وتظهر على جسده آثار ضرب وتعذيب.  

 

إخطار بالعثور على جثة

 تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة شاب مقتول بترعة الإسماعيلية،  تظهر على جسده آثار ضرب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة الأسباب. 

 كما تم إخطار جهات التحقيق لمعاينة الجثة، التي تم نقلها لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة. 

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المجنى عليه يدعى "أحمد. م" يبلغ من العمر ٣٥ يعمل حدادًا ومقيم بدائرة ثالث، حيث قامت مجموعة باستدراجه إلى إحدى الزراعات وانهالوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة، ثم قاموا بإلقائه في ترعة الإسماعيلية. 

 

 تفاصيل الواقعة 

وكشفت مصادر عن أن سبب الواقعة هى علاقة جمعت القتيل بزوجة المتهم الأول في قتله والذى يدعي "أحمد . ع .م"، فعندما علم بتفاصيل تلك العلاقة قام بإحضار زوجته والاتفاق مع ٣ آخرين، حيث قاموا باستدراج القتيل إلى إحدى المناطق النائية بعزبة البهتيني، وانهالوا عليه بالضرب بغرض تأديبه، ولكنه فارق الحياة فقاموا بإلقائه في ترعة الإسماعيلية.  

ونجحت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية في ضبط الجناة عقب وقوع الجريمة بعدة ساعات، حيث اعترف جميع المتهمين بارتكابهم الواقعة ، كما قاموا بتمثيلها أمام النيابة.

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