السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس «الشيوخ» يحيل طلب مناقشة الرقابة على التبرعات للجمعيات للجان المختصة

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم السبت، طلب المناقشة العامة الموجه لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة، ومناقشات الأعضاء وتعليق وزيرة التضامن للجنة حقوق الإنسان، لإعداد تقرير مفصل وشامل عنه لعرضه على المجلس.

وكانت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الثقافة والإعلام، استعرضت طلب المناقشة العامة المقدم منها وأكثر من عشرين عضوًا آخرين، أمام الجلسة العامة، اليوم السبت برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة. 

وقالت: «استنادًا لنصي المادتين 132 و254 من الدستور، وإعمالًا لنصي المادتين 107 و108 من لائحة مجلس الشيوخ، أتشرف بأن أتقدم لكم بطلب مناقشة عامة بعد أن أصبحت مؤسسات العمل الأهلى تمثل بعدًا ضروريًا في العمل العام على كل المستويات، إلى الحد الذي لا يمكن فيه تجاهل دورها في المجالات ذات الصلة بقضايا التنمية، وذلك من خلال ممارسة أنشطة متباينة في التدريب والتوعية والتعليم والثقافة، فضلًا عن الانتشار الواسع في الأعمال الخيرية والخدمية، كما أصبحت مؤسسات العمل الأهلى شريكًا للدولة في تبني القضايا المجتمعية، سواء كانت تعليمية أو صحية أو اجتماعية».

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة سياسة الحكومة التبرعات النقدية والعينية مؤسسات العمل الأهلي وزيرة التضامن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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وائل لطفي

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