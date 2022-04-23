السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

عيد الفطر 2022.. كيفية عمل كعك العيد الناعم بالمنزل

كعك
كعك

نستعرض لكم فى هذا التقرير كيفية عمل كعك العيد، حيث أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، والذي لا يكتمل الاحتفال به من غير تواجد الكعك والبسكويت على طاولة جميع المصريين في الأيام الثلاثة له، ونظرًا للارتفاع الكبير في أسعار الكعك والبسكوت هذا العام، ففي السطور التالية نقدم أفضل طريقة لعمل كعك العيد الناعم بالمنزل.

كيفية عمل كعك العيد الناعم بالمنزل

المكونات:

كيلو دقيق خاص بالمخبوزات أو دقيق متعدد الاستخدامات

550جرام سمنه

12 جرام بيكنج بودر 

معلقه صغيره خميره 

معلقتين سمسم 

١٨٠ مل لبن 

نصف عبوة من ريحة الكعك

رشة ملح

معلقة سكر
 

الحشو:

عجمية

ملبن

٢ ملعقة من الدقيق

طريقة عمل كعك العيد

في وعاء نقوم بخلط جميع المكونات الجافة، من الدقيق والبيكنج بودر والملح والسمسم، أما الخميرة ويتم تقليبها مع البن ويتم تركها حتى تخمر، مع مراعاة أن يتم استبدال اللبن في الماء في حال كانت الكمية أكثر من كيلو حتى يحتفظ الكعك بنعوميته لفترة أطول.

أسعار كعك عيد الفطر 2022 في الأسواق المصرية


وفي وعاء آخر نقوم بضرب السمنه مع السكر للوصول إلى القوام الكريمي، وبعدها نضيف الدقيق ونقوم بفركه بالسمنه جيدا، وتعتبر هذه هي الخطوة الأهم في خطوات الكعك، كما يمكن إضافة اللبن مع الخميرة على مرحلتين وتعجن عجن خفيف، حتى نتمكن من الوصول إلى القوام المضبوط للكعك، عند الوصول إلى هذه المرحلة، نضيف ريحه الكعك حتى يحتفظ العجين برائحته الجذابة، مع العلم أنه في الحالات التي تقومون فيها باستخدام محلي وتوابل للكعك يتم أضافتها في المرحلة الأولى فوق الدقيق.

وبعد تشكيل العجين نضيف الحشو وهو عبارة عن عجمية أو ملبن او عجوه حسب الرغبة.

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التسوية:
في فرن مسبق التسخين على درجة حرارة ١٦٠، نقوم بوضع الكعك على الرف الأوسط، وبمجرد ما يتحول لون الكعك إلى  اللون  الذهبي، ويصبح قوامه ثقيل نرفه إلى درجة أعلى في الفرن حتى نحصل على اللون الذي نريده، وبعدها يتم حفظ الكعك خاصة إذا كان بكميات كبيرة داخل علب كبيرة ومحكمة الغلق حتى يظل محتفظا بمذاقه الرائع وقوامه الناعم، ويمكن تقديمه إلى جوار المشروبات الساخنة مثل الشاي بلبن واليانسون خلال أيام عيد الفطر المبارك، خاصة أثناء تواجد الضيوف بالمنزل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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