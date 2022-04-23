السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اختفاء سفينة على متنها 26 راكبًا باليابان

أرشيفية
أرشيفية

قالت هيئة الإذاعة والتليفزيون العامة «إن.إتش.كيه» إن حرس السواحل الياباني ينفذ عمليات بحث قبالة جزيرة هوكايدو، الواقعة في شمال البلاد، بعد رصد اختفاء سفينة تقل 26 شخصا، اليوم السبت.

وقالت «إن.إتش.كيه» إن السلطات فقدت الاتصال بالسفينة بعد تلقيها بلاغًا من الطاقم عن بدء تدفق المياه إلى مؤخرتها في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم السبت، ولم يتسن الحصول على تعقيب حتى الآن من خفر السواحل الياباني.

وأضافت أن 24 راكبا، من بينهم طفلان، على متن السفينة التي يشغلها طاقم مكون من فردين.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون أن السفينة كانت في منطقة شبه جزيرة شيريتوكو عند الطرف الشمالي لأقصى جزر شمال اليابان، ويعتقد أنها شوهدت قرب شلالات كاشينو.

هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة اتش حرس السواحل الياباني جزيرة هوكايدو

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