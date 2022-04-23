السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل وإصابة 10 فى انقلاب ميكروباص بالشرقية

اسعاف
اسعاف

لقى عامل مصرعه، فيما أصيب 10 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص تابعة لشركة بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفيات القريبة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمى نزلة العاشر من رمضان.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب ميكروباص تابع لإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، وأسفر الحادث عن مصرع "عبد الحليم م م" 47 عامًا مقيم الزقازيق، وإصابة 10 بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى، و4 مصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، و6 مصابين إلى بلبيس المركزى، وجار تقديم الإسعافات الأولية لهم، وتم تحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

مستشفيات تصادم امن الشرقية حادث تصادم المباحث

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مصرع عامل وإصابة 10 فى انقلاب ميكروباص بالشرقية

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