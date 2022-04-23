السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطلين قتلا شابًا للاستيلاء على سيارته بطريق السويس

عاطلين
عاطلين

أنهى عاطلان حياة شاب طعنًا بسلاح أبيض، للاستيلاء على سيارته، وأخفياها بجراج في دار السلام بالقاهرة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وجارِ تكثيف التحريات لكشف كواليس الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقى قسم شرطة دار السلام، بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أسرة شاب يُدعى "إسلام"، مقيم بإحدى قرى محافظة الجيزة، باختفائه، والعثور على سيارته الملاكي داخل جراج، انتقل رجال المباحث إلى الجراج، وتم العثور على السيارة، وتبيَّن أن شخصين وراء قتل مالك السيارة لسرقتها، وألقى رجال المباحث القبض عليهما.

وذكر عم المجني عليه، أن الضحية خلال قيادته سيارته الملاكي بطريق السويس، شاهد شخصين بالطريق، فتوقف لمساعدتهما حيث طلبا منه توصيلهما، وخلال سيره بالطريق اعتدى عليه المتهمين وسددا له طعنات، وتخلصا من جثته بجانب الطريق واستوليا على السيارة.

وأضاف عم المجني عليه، أن المتهمين استوليا على السيارة وأخفياها داخل جراج بمنطقة دار السلام، بينما عثر أحد الأشخاص على جثة ابن شقيقه، وتم نقله إلى المشرحة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إنهاء الإجراءات الخاصة بالحصول على التصريح بدفن الجثة.

شرطة السلام السويس دار السلام عاطل

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وائل لطفي

رسائل توشكى

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