طهران: تفجير مسجد أفغانستان يهدف لإشعال حرب طائفية

أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده التفجير الذي وقع في مسجد لأهل السنة في ولاية قندوز الأفغانية وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات، واعتبر أنه يهدف لإشعال حرب أهلية.

وأشار خطيب زادة في تصريح إلى سلسلة الهجمات الإرهابية التي استهدفت أفغانستان خلال الأيام الأخيرة، معتبرا تصاعد حدة العنف والإرهاب في ذلك البلد بأنه يبعث على القلق البالغ.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن خطيب زادة أن استهداف المسجد "يأتي استكمالا للهجوم الإرهابي الذي وقع يوم أمس في مسجد للشيعة في مزار شريف"، وقال إنه "يظهر بوضوح الأهداف الخبيثة للإرهابيين عملاء الأجانب الذين يحاولون إشعال حرب أهلية في أفغانستان".

وشهد عدد من المدن الأفغانية مؤخرا سلسلة من التفجيرات والهجمات الإرهابية من ضمنها الهجوم الذي استهدف مراكز تعليمية في كابل وراح ضحيته العشرات من الأطفال التلامذة والتفجير الذي طال أحد المساجد في مزار شريف.

وعلى صعيد آخر، أعلن جليل سالاري، نائب وزير النفط الإيراني المدير التنفيذي لشركة تكرير وتوزيع المنتجات البترولية في إيران أن بلاده مستعدة لتوسيع نظام المقايضة النفطية.

وقال سالاري في تصريح نقلته وكالة "إرنا"، إنه على خلفية التطورات الأخيرة في أسواق الخام العالمية، قررت الحكومة الإيرانية توسيع نظام الترانزيت والمقايضة النفطية، مؤكدا إجراء المفاوضات في هذا الشأن.

وأشار إلى أن البنى التحتية لنقل المنتجات النفطية الإيرانية من خلال شبكة الأنابيب أو النقل البري أو النقل السككي إلى الأسواق المستهدفة أصبحت جاهزة في البلاد.

وتعليقا على سؤال يتعلق بمحاور نشاطات الشركة الوطنية لتوزيع وتكرير المشتقات البترولية، أكد عقد الشركة الإيرانية استثمارات في مشاريع تهدف إلى إنشاء مصافي التكرير خارج الأراضي الإيرانية.

ولفت إلى أن نتائج الدراسات الخاصة بإنشاء مصفى بسعة 140 ألف برميل في سوريا، قد باتت جاهزة، على أن يتم توفر الظروف اللازمة للانتقال إلى مرحلة جديدة من هذا المشروع.