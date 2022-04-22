حضور جماهيري ملحوظ بالغربية في الليلة الأولى من العرض المسرحي «اغتصاب»

شهد مسرح شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى حضور جماهيري ملحوظ، لمتابعة فعاليات الليلة الأولى من ليالي العرض المسرحي "اغتصاب"، والذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة، ومن خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وتدور أحداث العرض المسرحي والذي تقدمه فرقة قصر ثقافة غزل المحلة المسرحية حول الصراع العربي الإسرائيلي، من خلال طرح جديد للقضية الفلسطينية، حيث يحاول أبطال العرض المسرحي مناقشة الأحداث التاريخية التي أحاطت بمسار القضية الفلسطينية وكيف كان رد فعل المقاومة داخل دولة فلسطين المحتلة.



العرض المسرحي "اغتصاب" من بطولة الفنانين: صفاء النجار، ابتسام رضا، هاني يسري، ويقوم بدور شخصيات المقاومة الفلسطينية: أحمد المزين، بسمله سامح، ساره محمد، لوجين علي، وقام بتصميم الديكور محمد غانم، وأشعار مجدي الحمزاوي، موسيقى وألحان حسام الشريف، واستعراضات خالد قنيده، وكتبها للمسرح سعد الله ونوس، والإخراج للمخرج عبد الرحمن سالم.

يذكر أنه من المقرر، وبحسب برنامج "قصور الثقافة"، أن تستمر فعاليات العرض المسرحي حتى يوم الأربعاء المقبل، الموافق 27 من إبريل الجاري.