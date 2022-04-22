3 قرارات من النيابة فى قتل شاب خلال مشاجرة بالمطرية

قررت النيابة العامة بالمطرية حبس المتهمين بقتل شاب فى مشاجرة بسبب خلافات بينهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على المتهمين بقتل شخص فى مشاجرة بينهم بمنطقة المطرية.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة في منطقة المطرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 6 أشخاص، ونتج عنها وفاة شاب بسبب خلافات سابقة بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.