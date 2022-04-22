الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 قرارات من النيابة فى قتل شاب خلال مشاجرة بالمطرية

المتهمين
المتهمين

قررت النيابة العامة بالمطرية حبس المتهمين بقتل شاب فى مشاجرة بسبب خلافات بينهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على المتهمين بقتل شخص فى مشاجرة بينهم بمنطقة المطرية.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة في منطقة المطرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 6 أشخاص، ونتج عنها وفاة شاب بسبب خلافات سابقة بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

القاهرة الأسلحة البيضاء غرفة عمليات الإجراءات القانونية قتل شخص رجال المباحث نيابة المطرية مشاجرة بالأسلحة تحريات المباحث

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